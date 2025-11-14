Вратарят на ПСЖ Люка Шевалие ще направи дебют за националния тим на Франция срещу Азербайджан

Вратарят на френския шампион Пари Сен Жермен Люка Шевалие ще бъде титуляр за националния тим на страната в последната световна квалификация срещу Азербайджан, която ще се играе в неделя, съобщиха медиите в страната. Така това ще е официален дебют за Шевалие при "петлите", като кариерата на вратаря се развива стремглаво, след като през миналото лято премина от Лил в ПСЖ за близо 55 милиона евро, което го прави третият най-скъп вратар в света след Кепа Арисабалага в Челси и Алисон в Ливърпул.

Тимът на Франция вече си осигури право на участие на Световното първенство през следващото лято след победата над Украйна с 4:0 на "Парк де Пренс" в четвъртък. Това бе и последен мач на селекционера Дидие Дешан начело на тима на родна земя, тъй като той ще се оттегли след края на Мондиала. Очаква се следващата година Франция да изиграе подготвителните си контроли като гост, за да се адаптира по-бързо към условията в САЩ, Мексико и Канада.

Шевалие е номер 2 в тима на Франция след Майк Менян, като е викан редовно в отбора от Дешан от година насам, но не е записал нито една минута в мач.

Срещу Азербайджан Дидие Дешан ще даде шанс на голяма част от резервите си, като състава вече напуснаха контузеният Едуардо Камавинга и наказаният Ману Коне.