Сандро Тонали: „Да победим Норвегия би означавало много за нас“

Полузащитникът на италианския национален отбор по футбол - Сандро Тонали, призна в интервю пред „Скай Спортс“, че победата срещу Норвегия от квалификациите за Световното първенство е изключително важна.

Италия се намира на второто място в група I от пресявките за Мондиал 2026, на 3 точки зад лидера Норвегия, но със значително по-слаба голова разлика. В предишната среща срещу скандинавската страна през юни, „адзурите“ отстъпиха с 0:3.

„Победата би означавала много за нас, въпреки че няма да излекува раната. Успех в този мач ще ни помогне да продължим напред и да завършим позитивно. Смятам, че след загубата в Осло реагирахме подобаващо. Това е футболът - щастлив си като печелиш, но като губиш е ужасно. Затова трябва да поемаш ударите и да продължаваш напред“, каза играчът на английския Нюкасъл.

В предпоследния двубой от групата Италия спечели с 2:0 срещу Молдова благодарение на два късни гола.

„Не беше лесно, но това е модерният футбол. Ние също така знаехме, че норвежците вече бяха спечелили своя мач, затова настроението беше странно. Имаше много промени в състава и това донякъде ни попречи да бъдем напълно концентрирани. Все пак взехме трите точки и това беше необходимо точно сега, да продължим да печелим“, добави 25-годишният италианец.

„Лесно е да съдиш отстрани. В крайна сметка успехът ни беше по-важен, отколкото самото класиране за Световното“, завърши Тонали.

Домакинството срещу Норвегия в неделя е последна среща за Италия от квалификационния цикъл, а единствено успех с 9 или повече гола би им донесъл първо място и директно класиране за Световните финали в САЩ, Канада и Мексико.