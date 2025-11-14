Диего Симеоне се срещна с треньора на Маями Долфинс преди първия официален мач на НФЛ в Испания

Старши треньорът на Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне се срещна с колегата си от Маями Долфинс Майк Макдениъл преди историческата първа среща от Националната футболна лига на САЩ (НФЛ) в Испания. Двубоят срещу Вашингтон Къмандърс ще започне в неделя в 16:30 в столицата.

Долфинс и Къмандърс ще закрият международните серии на НФЛ за тази година. Мачове от редовния сезон бяха играни в Бразилия, Република Ирландия, Англия и Германия, а целта на НФЛ е скоро да влезе в пазарите в Австралия и Азия.

Старши треньорът на Атлетико подари фланелка на отбора на Макдениъл, който се срещна и с президента на испанския клуб Енрике Сересо. Долфинс тренират на "Метрополитано", но ще срещнат Къмандърс на стадиона на градския съперник на Атлетико - Реал Мадрид.

Къмандърс, символични гости в мача, провеждат тренировките си на базата на Реал, която е разположена на около 15 минути от "Метрополитано". Испанските грандове нямат занимания, тъй като футболистите им са или с националните отбори, или в почивка.