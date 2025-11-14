Селекционерът на Ирландия Хеймир Халгримсон: „Това е един от малкото начини да се играе срещу Португалия - да се опиташ да не допускаш гол“

Старши треньорът на Ирландия Хеймир Халгримсон заяви, че неговите футболисти са изпълнили тактическия план при победата с 2:0 над Португалия в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.

„Това е един от малкото начини да се играе срещу Португалия - да се опиташ да не допускаш гол. Знаехме, че ни е нужно поне равенство, за да запазим шансовете си за излизане от групата. Решихме да играем с нисък блок. Срещу отбор с индивидуалните умения на Португалия е невъзможно да покрием всяка зона, така че умишлено им дадохме топката в някои зони и се опитахме да затворим други“, каза Халгримсон пред уебсайта на УЕФА.

„Сега фокусът ни е просто да съберем колкото се може повече енергия за този важен мач в Унгария. Това за нас е финал в Унгария и трябва да спечелим“, добави той.

Трой Перът реализира и двете попадения за успеха на Ирландия.

„Мисля, че това е може би най-хубавата вечер в целия ми живот, нямам думи да я опиша. Всички знаехме колко важен беше този мач за нас, особено като се има предвид другият резултат, който видяхме (победата на Унгария над Армения)“, заяви националът.

Португалия остава на първата позиция в група "F" с 10 точки, но е само на две пред втория Унгария и на три пред Ирландия. Армения е в дъното с 3 точки.