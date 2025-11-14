Полузащитникът Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция

site.btaПолузащитникът Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция
Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция след победата с 4:0 над Украйна в квалификациите за Световното първенство през 2026 година, съобщава RMC Sport.
23-годишният французин ще се завърне в Мадрид заради контузия на подколянното сухожилие.
Франция си осигури първото място в групата си и се класира за Мондиал 2026.
По-рано полузащитникът на Ювентус Кефрен Тюрам беше повикан в тима след проблемите на Камавинга.
/ИК/
