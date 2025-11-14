Подробно търсене

Полузащитникът Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция

Ива Кръстева
Полузащитникът Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция
Полузащитникът Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция
снимка: AP Photo/Hassan Ammar
Париж,  
14.11.2025 07:56
 (БТА)

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция след победата с 4:0 над Украйна в квалификациите за Световното първенство през 2026 година, съобщава RMC Sport.

23-годишният французин ще се завърне в Мадрид заради контузия на подколянното сухожилие.

Франция си осигури първото място в групата си и се класира за Мондиал 2026.

По-рано полузащитникът на Ювентус Кефрен Тюрам беше повикан в тима след проблемите на Камавинга.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:07 на 14.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация