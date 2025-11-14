Полузащитникът Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга напусна лагера на националния отбор на Франция след победата с 4:0 над Украйна в квалификациите за Световното първенство през 2026 година, съобщава RMC Sport.

23-годишният французин ще се завърне в Мадрид заради контузия на подколянното сухожилие.

Франция си осигури първото място в групата си и се класира за Мондиал 2026.

По-рано полузащитникът на Ювентус Кефрен Тюрам беше повикан в тима след проблемите на Камавинга.