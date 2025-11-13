Манчестър Юнайтед няма да бъде активен на трансферния пазар през януари и ще използва играчи от школата за заместници на отсъстващите

Манчестър Юнайтед ще използва футболисти от академията си за заместници на отсъстващите играчи през декември и януари, съобщава The Sun. Бенямин Шешко е контузен, а Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи ще представят страните си на Купата на африканските нации.

Според информацията на Sun, Юнайтед няма да бъде активен на трансферния пазар в началото на годината, когато по традиция цените на играчите е по-висока от нормалното. През лятото клубът ще бъде по-агресивен в привличането най-вече на полузащитници.

Състоянието на Шешко продътлжава да бъде тревожно за гранда от Манчестър. Нападателят ще пропусне мачовете на Словения в световните квалификации и вместо това ще се възстановява на клубната база в Карингтън. Той получи травма в коляното при равенство с Тотнъм.

Английските медии съобщават, че контузията на Шешко е по-скоро лека и Юнайтед ще има повече информация преди двубоя с Евертън на 24 ноември.