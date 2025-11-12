Феновете на Спартак от "Трибуна Соколъ" призова за подкрепа преди дербито на дублиращите отбори на Варна

site.btaФеновете на Спартак от "Трибуна Соколъ" призова за подкрепа преди дербито на дублиращите отбори на Варна
Феновете на Спартак Варна от “Трибуна Соколъ” призоваха за пълна подкрепа за предстоящото дерби между дубъла на “соколите” с дубъла на Черно море. Привържениците ще се съберат преди срещата и ще направят шествие до стадиона на “моряците”. Двубоят между Черно море II и Спартак II e в събота (15 ноември) от 14:00 часа.
„Малкото дерби наближава!
В Събота (15.11) от 14:00 часа младите соколи гостуват на градския съперник.
Призоваваме за пълна подкрепа!
Нашите момчета имат нужда от своят дванадесети играч на трибуните!
Събираме се в 11:30 часа на Бирария "Викинг"(Червения площад).
Около 13:15 часа, всички заедно, ще потеглим към игрището на зелените ни приятелки.
Да докажем за пореден път, че във Варна има един отбор и той е Спартак!
Спартак Варна - ТОВА СМЕ НИЕ!“, пишат от “Трибуна Соколъ”.
/БД/
