Димитър Петков
Марица (Пловдив) победи Динамо (Загреб) и в реванша и ще участва в групите на Шампионската лига по волейбол за жени за девети пореден сезон
снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Димитър Петков
Пловдив,  
12.11.2025 19:52
 (БТА)

За девети пореден сезон Марица (Пловдив) ще играе в групите на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир – Шампионската лига, след като "жълто-сините" спечелиха и реванша срещу хърватския Динамо (Загреб) в решаващия кръг за влизане в груповата фаза на надпреварата. Възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек постигнаха нов успех с 3:0 (25:13, 25:10, 25:20) гейма в зала "Колодрума" и така след чистата победа в хърватската столица в първия мач елиминираха своя съперник.

Марица взе инициативата от самото начало на двубоя и отвори ранен аванс от 8:2, който увеличи до 16:9 в средата на гейма. Това даде необходимата увереност на маричанки, които до края разгърнаха потенциала си в нападение и взеха категорично първата част след 25:13.

Българският шампион пренесе импулса в играта си и във втория гейм, който започна със серия от 12:4 за домакините. Силният начален удар даде възможност и на блокадата на Марица да заработи, за да може разликата да достигне 13 точки при 20:7. Така и втората част отиде на сметката на "жълто-сините" с 25:10 след атака на Виктория Коева.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек успяха да си осигурят преднина от три точки в началото на третия гейм, която поддържаха безпроблемно до 18:15. След това шампионките на България спечелиха три поредни разигравания за 21:15 и Кая Николова затвори мача с точка за 25:20.

Най-резултатна за победата на маричанки беше Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса. С 9 точки се отчете Борислава Съйкова, а по 8 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.

Така Марица продължава напред към груповата фаза на Шампионската лига и попада в Група “Е” на турнира, където са още полският Делепорес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.

Мачовете в групите започват в края на месец ноември и ще продължат до февруари, като всеки ще играе срещу всеки като домакин и гост.

