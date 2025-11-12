Организатори на зимни спортове заявиха, че са против включването на летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри

Организатори на традиционни зимни спортове заявиха, че не искат състезания от летните спортове да бъдат включвани в Зимните олимпийски игри в Ница и френските Алпи през 2030 година.

Сред предложенията за спортове в програмата на Игрите след пет години са колокросът, крос кънтри бягането, както и някои спортове в зала.

В декларацията на федерациите от зимните спортове обаче се казва, че тези спортове не са добре дошли.

"Федерацията на Зимните олимпийски спортове вярва твърдо, че подобен подход би размил марката, наследството и идентичността, които правят Зимните олимпийски игри уникални - празник на спортовете, практикувани на сняг и лед, с различна култура, спортисти и игрища“, заявиха от групата спортове, включваща ски, кънки на лед, биатлон, кърлинг, шейни, бобслей и скелетон.

Идеята за разширяване на групата на зимните спортове е на новия президент на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, която бе избрана на този пост през юни.

Колокросът и крос кънтри бягането са най-сериозните кандидати за включване в програмата, тъй като за тяхното провеждане се изискват кални терени, каквито има най-често през зимните месеци от годината.