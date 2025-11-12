Дидие Дешан призовава футболистите на Франция да си свършат работата и да си осигурят място на Световното първенство догодина

Селекционерът на Франция Дидие Дешан призова футболистите си да останат фокусирани и да постигнат целта си - класиране за Световното първенство, когато приемат Украйна в сряда вечер.

„Сините“ изненадващо завършиха 2:2 срещу Исландия през октомври, но остават начело на група D, на три точки пред Украйна, преди последния кръг от квалификациите. Франция ще се класира директно за финалите в Северна Америка следващото лято, ако победи Украйна, а също така, ако избегне загуба или ако Исландия не спечели срещу Азербайджан.

Дешан иска всички да са готови за финала на световните квалифицикации и да постигнат необходимия резултат на „Парк де Пренс“.

„Всеки мач е опит, а някои мачове са решаващи по различни причини“, каза треньорът на Франция на пресконференция.

„Осъзнаваме важността на утрешния двубой, защото той може да ни осигури класиране. Искаме да постигнем целта си“, добави той, цитиран от ДПА.

Селекционерът ще напусне поста си следващото лято след Световното първенство, като сряда вечер ще бъде последният официален мач в Париж под негово ръководство.

Носител на световната титла като играч и треньор, Дешан смята, че трябва да остави настрани всякакви емоции и да се съсредоточи върху работата си.

„Това, което се е случило преди, не ме интересува. Най-важното е какво ще се случи днес и утре“, каза Дешан, който потвърди, че „петлите“ ще бъдат без нападателя Рандал Коло Муани, както и без Усман Дембеле и Дезире Дуе.

„Имаме този мач на „Парк де Пренс“ срещу Украйна, 2025 година е и нашата цел е да се класираме отново. Трябва да управляваш настоящия момент и най-вече да му се наслаждаваш. Никога не съм поглеждал назад и историята, която ще бъде написана, е утре“, коментира той.

Капитанът на Франция Килиан Мбапе знае, че отборът трябва да се представи добре срещу Украйна, която спечели последните два мача и също така се стреми към класиране.

„Посланието е много ясно - трябва да спечелим“, каза нападателят на Реал Мадрид.