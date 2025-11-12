Подробно търсене

Николо Камбиаги отпадна от групата на Италия за световните квалификации, Рикардо Калафиори тренира отделно от съотборниците си

Ивайло Георгиев
Николо Камбиаги отпадна от групата на Италия за световните квалификации, Рикардо Калафиори тренира отделно от съотборниците си
Николо Камбиаги отпадна от групата на Италия за световните квалификации, Рикардо Калафиори тренира отделно от съотборниците си
Николо Камбиаги / Снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Рим,  
12.11.2025 15:13
 (БТА)

Николо Камбиаги е получил лека травма в прасеца и няма да може да играе за Италия в световните квалификации по футбол срещу Молдова и Норвегия, съобщава Tuttomercatoweb. Рикардо Калафиори пък тренира индивидуално и се очаква да бъде на разположение на Дженардо Гатузо за втората среща. 

Италия е на второ място в Група I с 15 точки и три по-малко от лидера Норвегия, който държи почти всички тайбрекъри за първата позиция. Това означава, че световните шампиони от 2006 най-вероятно ще играят в плейофите за отбори, завършили на второ място квалификациите в Зона Европа

Камбиаги, крило на Болоня, ще се завърне в клуба си след контузията в тренировка през седмицата. Самият той бе включен в групата като заместник на Мойс Кен, който също лекува травма.

Калафиори, защитник на Арсенал, тренира отделно от основната група на италианците заради болки в тазобедрената става. Според информацията на Tuttomercatoweb, бранителят ще пропусне утрешната среща с Молдова и ще опита да се възстанови за двубоя с Норвегия в неделя. 

Пресконференцията на селекционера Дженаро Гатузо е насрочена за по-късно днес.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:36 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация