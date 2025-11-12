Николо Камбиаги отпадна от групата на Италия за световните квалификации, Рикардо Калафиори тренира отделно от съотборниците си

Николо Камбиаги е получил лека травма в прасеца и няма да може да играе за Италия в световните квалификации по футбол срещу Молдова и Норвегия, съобщава Tuttomercatoweb. Рикардо Калафиори пък тренира индивидуално и се очаква да бъде на разположение на Дженардо Гатузо за втората среща.

Италия е на второ място в Група I с 15 точки и три по-малко от лидера Норвегия, който държи почти всички тайбрекъри за първата позиция. Това означава, че световните шампиони от 2006 най-вероятно ще играят в плейофите за отбори, завършили на второ място квалификациите в Зона Европа.

Камбиаги, крило на Болоня, ще се завърне в клуба си след контузията в тренировка през седмицата. Самият той бе включен в групата като заместник на Мойс Кен, който също лекува травма.

Калафиори, защитник на Арсенал, тренира отделно от основната група на италианците заради болки в тазобедрената става. Според информацията на Tuttomercatoweb, бранителят ще пропусне утрешната среща с Молдова и ще опита да се възстанови за двубоя с Норвегия в неделя.

Пресконференцията на селекционера Дженаро Гатузо е насрочена за по-късно днес.