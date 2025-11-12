Селекционерът на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел: „Няма да експериментираме“

Селекционерът на националния отбор по футбол на Англия - Томас Тухел, съобщи, че няма намерения да експериментира в оставащите два мача от квалификациите за Световното първенство през 2026 година, предаде BBC.

Островитяните вече си осигуриха място на предстоящия Мондиал, се след като си гарантираха първото място в група К с 6 победи от 6 мача. За тях до края на пресявките предстоят домакинство на Сърбия в четвъртък, а три дни по-късно е и последният им мач от квалификационния цикъл - гостуване на Албания.

„Не мисля, че експериментирахме през последните две международни паузи и няма да започнем сега. Приемаме го насериозно, това са квалификации за Световно първенство. Искаме да градим и да вървим напред“, коментира Тухел по време на пресконференция на английския национален отбор.

Германският треньор каза, че за един играч най-голямата чест трябва да бъде това да представлява родината си.

„Да играеш за Англия е върховно постижение и точно така трябва да се чувстват играчите. Всички искаха да присъстват в лагера. Никой не ми дава сигнали, че е време за почивка, защото вече сме се класирали, но и не бих приел такова оправдание“, заяви той.

В състава на „Трите лъва“ след дълго отсъствие се завръща халфът на Реал (Мадрид) Джуд Белингам, който не е играл за страната си от юни, както и още един офанзивен футболист - Фил Фоудън от Манчестър Сити, който последно се появи с националния екип през март.

„Играхме на много високо ниво дори без Белингам и Фоудън. Не мисля, че сега ще е трудно за тях да се приспособят. Вече са обратно с нас и те се стараят максимално да помогнат на отбора. Стандартите, към които трябва да се придържаме, са ясни“, добави Тухел.