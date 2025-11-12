Барселона се прицели към Хари Кейн като заместник на Роберт Левандовски

Испанският футболен гранд - Барселона, се е прицелил към английския нападател Хари Кейн като заместник на Роберт Левандовски, съобщи британският вестник "Гардиън".

Договорът на поляка с каталунския клуб изтича през следващото лято, а Кейн изглежда като негов естествен наследник начело на атаката на "Блаугранас". Левандовски е на 37 години и се доближава към края на кариерата си, докато Кейн е с пет години по-млад. Настоящият нападател на Байерн (Мюнхен) има клауза за освобождаване в договора си с баварците на стойност 65 милиона евро, а от Барселона изглеждат готови да я активират.

През миналия месец англичанинът заяви, че е склонен да остане в германския шампион дори след изтичането на договора му през юни 2027-а. Възможността да се бори за нови трофеи в Испания, обаче, би могла да повлияе на неговото решение.

Капитанът на националния отбор на Англия се радва на изключителна форма откакто премина в Бундеслигата, вкарвайки 108 гола в 113 мача. През септември той се превърна в играча, най-бързо стигнал до границата от 100 попадения за един отбор през този век в топ 5 първенствата на Стария континент.