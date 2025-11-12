Бившият халф на Челси Оскар бе хоспитализиран в Бразилия заради сърдечни проблеми

Бившият халф на английския Челси е бил хоспитализиран заради сърдечни проблеми, които са били открито по време на предсезонните прегледи, обявиха от клуба му Сао Пауло, цитиран от Ройтерс.

Футболистите са се явили преди старта на сезона 2026, като клубът написа, че Оскар е имал "сърдечни промени". 34-годишният играч е бил прегледан в болница "Айнщайн Израелита".

"Играчът бе приет в болница, където е стабилен и остава под наблюдение за следващи прегледи, които ще установят диагнозата", написаха от клуба.

"Спазвайки стандартните процедури и уважавайки пространството на играча, новата информация ще бъде дадена от медицинския екип в съгласие с Оскар", казаха още от Сао Пауло.

Оскар, който два пъти стана шампион с Челси, изкара голяма част от кариерата си с Шанхай Порт, с който спечели два пъти първенството на Китай и стана лице на местната лига.

Той се върна в Сао Пауло през миналия декември, като подписа тригодишен договор с родния си клуб.