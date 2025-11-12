Британците Джулиън Кеш и Лойд Гласпуул си гарантираха завършване на сезона на първото място в световната ранглиста по тенис на двойки

Джулиън Кеш и Лойд Гласпуул си гарантираха завършване на сезона на първото място в световната ранглиста по тенис на двойки, съобщиха от АТП. Така те станаха първият изцяло британски дует в историята с това постижение.

Кеш и Гласпуул си осигуриха челната позиция, след като спечелиха втората си среща от груповата фаза на Финалния турнир на АТП в Торино (Италия) срещу германците Кевин Кравиц и Тим Пюц със 7:6(9), 6:2.

Така без значение от изхода на двубоите до края на надпреварата те ще завършат годината като номер 1 в дебютната си кампания заедно, в която спечелиха седем титли, в това число "Уимбълдън" на родна земя в Лондон и трофея от сериите "Мастърс" в Торонто (Канада).

Триумфът им на Откритото първенство на Великобритания беше първи за двойка на домакините при мъжете от 1936 година.

"Беше луда година, това е сигурно. Работихме изключително здраво в предсезонната подготовка. През годината постигнахме толкова много неща. В началото на сезона вярвахме, че всичко това е възможно, но да получим този приз сега е нещо невероятно", коментира при награждаването Кеш, който е втори в световната ранглиста на двойки сллед партньора си Гласпуул.

В последната си среща от групата на Финалния турнир в Торино двамата британци трябва да спечелят утре срещу Марсел Гранойерс (Испания) и Орасио Себайос (Аржентина), за да се клсират за полуфиналите.