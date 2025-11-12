Стърлинг и семейството му невредими след опит за грабеж в дома му

Бившият английски национал Рахим Стърлинг и семейството му са се отървали невредими, след като неизвестни лица са се опитали да нахлуят в дома им миналия уикенд, съобщиха британските медии

Инцидентът е станал в дома на Стърлинг в Бъркшир, когато 30-годишният футболист и децата му са били у дома. Неговият клуб Челси е предложил подкрепа на Стърлинг и семейството му.

„Можем да потвърдим, че Рахим Стърлинг е станал жертва на взлом в дома си този уикенд. Можем също да потвърдим, че той и децата му са били у дома по това време“, каза говорител на играча пред британските медии. „Въпреки че това е крайно нарушение на неприкосновеността на личния живот и безопасността, ние сме благодарни, че можем да потвърдим, че той и неговите близки са в безопасност.“

Това е вторият взлом в дома на Стърлинг, след като той трябваше да лети обратно до Англия по време на Световното първенство през 2022 г. в Катар след подобен опит за взлом.

Стърлинг, четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, все още не е участвал в мач на Челси тази година. Той имаше едногодишен престой под наем в Арсенал миналия сезон.