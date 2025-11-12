ПСЖ проявява интерес към Упамекано от Байерн

Френският шампион Пари Сен Жермен проявява интерес към защитника на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано, съобщи RMC Sport.

27-годишният французин все още не е подновил договора си с баварците, който изтича след края на сезона.

Парижкият клуб е готов да започне преговори с френския национал, ако той не поднови договора си с Байерн. Упамекано е изиграл 15 мача във всички турнири този сезон и е получил четири жълти картона.