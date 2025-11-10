Треньорът в Лион Масиел: „ПСЖ има 16 души в състава си, включително ВАР“

Помощник-треньорът на Лион Жорже Масиел беше недоволен от съдийството в 12-ия кръг от френското първенство срещу ПСЖ (2:3). Мачът се проведе в неделя, 9 ноември, а в добавеното време съдията Беноа Бастиен изгони защитника на Олимпик Лион Никола Талиафико, малко след това халфът на ПСЖ Жоао Невеш отбеляза решителното попадение.

„На стадиона има 59 000 души и само четирима от тях не видяха нарушенията, които всички видяха. Вторият гол е скандал. За нарушението срещу Талиафико трябваше да се отсъди дузпа и червен картон. ПСЖ е най-добрият отбор в Европа. Не мисля, че трябва да играят с 16 души, включително ВАР, за да се изправят срещу отбора, който игра в четвъртък. Ако правилата бяха еднакви за всички, Талиафико не трябваше да бъде изгонен“, заяви Масиел пред Le Parisien.

ПСЖ води в класирането на Лига 1 с 27 точки. Лион е седми с 20 пункта.