Президентът на Ферари Джон Елкан призова пилотите на тима да работят повече и да говорят по-малко

Президентът на Ферари Джон Елкан призова пилотите на отбора - британецът Люис Хамилтън и монегаскът Шарл Льоклер, "да се концентрират върху работата си и да говорят по-малко" на следващия ден след катастрофалното представяне на скудерията на Гран при на Бразилия, съобщи АФП.

"Много е важно нашите пилоти да се концентрират върху работата си и да говорят по-малко", каза Елкан по време на подписването на партньорство между компания "Стелантис" и Олимпийските игри през 2026 в Милано и Кортина. "Остават важни състезания, не е невъзможно да завършим втори при конструкторите. Когато сме отбор, печелим", допълни той. "Имаме нужда от пилоти, които се мислят за себе си, а за Ферари", каза още Елкан.

На Гран при на Бразилия Хамилтън и Льоклер не завършиха състезанието по различни причини, а британецът представи първия си сезон в скудерията като "кошмар".

Джон Елкан, който е и президент на футболния Ювентус, говори и за клуба, който наскоро уволни треньора Игор Тудор и го замени с Лучано Спалети. "Важно е Ювентус да печели и е ясно, че опитен треньор като Спалети може да помогне за това. Минахме през трудни моменти с Ювентус, но връзката между семейството ми (б. а. - Аниели) и клуба е най-стабилната в света, независимо дали става дума за трудни времена или хубави моменти. Който и да е заинтересуван от Ювентус - акционер, спонсор, винаги сме отворени", завърши Джон Елкан.