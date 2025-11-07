Вардан Манукян отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Турция

Вардан Манукян отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Шампионът на България на открито за 2023 година и национален първенец в зала от този сезон Манукян, който премина през квалификациите, загуби от поставения под номер 4 Александър Овчаренко (Украйна) с 2:6, 5:7 след час и половина игра.

Овчаренко започна по-добре и поведе с 5:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втория украинецът навакса изоставане от 0:3 и стигна до обрат, за да триумфира.

За 20-годишния Манукян това беше първи четвъртфинал поединично във веригата на Международната федерация ITF от май на турнир от същия ранг в Техеран (Иран).