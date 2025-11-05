Ханзи Флик иска да напусне Барселона след края на сезона

site.btaХанзи Флик иска да напусне Барселона след края на сезона
Старши треньорът на Барселона Ханси Флик възнамерява да напусне клуба в края на сезон 2025/26, съобщава ABC.
Според информацията, 60-годишният германец е казал на треньорския си щаб, че иска да си тръгне поради умора, отношението на някои играчи и липсата на подкрепа от ръководството.
Флик е с Барселона от лятото на 2024 г. Под негово ръководство каталунците са изиграли 74 мача: 54 победи, 8 равенства и 12 загуби.
Този сезон Барселона има 25 точки и е втора в Ла Лига. В Шампионската лига отборът е 11-ти с 6 точки от 3 мача.
