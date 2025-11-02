Ангел Червенков подаде оставка след равенството на Миньор Перник срещу Спартак Плевен

Ангел Червенков подаде оставка след нулевото равенство на Миньор Перник срещу Спартак Плевен, потвърди наставникът за БТА. Той не пожела да коментира мача, нито какво точно са си казали за последно с ръководството на пернишкия клуб.

Красимир Бислимов каза за БТА, че за плевенския тим всяка една точка е важна.

"Радвам се, че моите момчета успяха да удържат резултата. Първото полувреме беше равностойно. Това, което се искаше, беше да са дисциплинирани, да играем добре във фаза защита и да разчитаме на контраатаки. През второто полувреме противникът ни притисна, но успяхме да удържим", коментира старши треньорът.

Той добави, че футболистите от Плевен са показали характер и тактическа дисциплина.

"Създадоха качествени положения още през първото полувреме. Ако се бяхме възползвали от тях, мачът можеше да завърши в наша полза", каза още Красимир Бислимов.