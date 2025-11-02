Подробно търсене

Байерн Мюнхен обяви рекорден оборот за миналия сезон, Херберт Хайнер получи втори мандат начело на клуба

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Мюнхен,  
02.11.2025 15:30
 (БТА)

Германският футболен шампион Байерн Мюнхен обяви рекорден оборот от почти 1 милиард евро за изминалия сезон. Това се случи по време на Генералната асамблея на баварците, на която Херберт Хайнер получи нов мандат на президентската позиция в клуба.  

Изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреезен заяви, че Байерн е достигнал до оборот в размер на 978.3 милиарда евро за сезон 2024/2025, което е увеличение с 2.8 процента от 951.5 милиона евро година по-рано. Според доклада, баварците имат чиста печалба от 27.1 милиона евро за този период. 

"Байерн остава стабилен във финансово отношение, по план в спортната част и обединен като отбор. Въпреки някои турбулентни времена и трансферен пазар, достигащ нови висоти, ние отново постигнахме рекорден оборот и печалба. Това показва колко необичайно мощен е този клуб. Байерн е стабилен и не харчи повече, отколкото изкарва. Това е нашата философия", каза той, цитиран от ДПА. 

Междувременно, Хайнер получи 93% от гласовете в президентския вот на клуба, който включва направления баскетбол, тенис на маса, шахмат и боулинг. Бившият шеф на "Адидас" наследи Ули Хьонес през 2019 и днес бе преизбран.  

"Байерн е независим от чуждестранни инвеститори и това винаги е била нашата посока. В кръвта ни е и е нещо, което или имаш, или нямаш. Безценно е и трябва да го пазим. В този клуб членуват над 432 500 души и това показва силата ни. Тези, които странят от широката общност и от различните мнения, не успяват в спорта и в живота", каза той. 

/ХБ/

