Анатоли Нанков: "Не ни достигна майсторство и класа в завършващата фаза"

Монтана можеше да измъкне точки от ЦСКА с повече майсторство и класа в завършващата фаза, заяви старши треньорът на отбора Анатоли Нанков след поражението с 1:3 в мач от 14-ия кръг на българската футболна efbet Лига. Неговият тим изравни чрез Филип Ежике през първото полувреме, но Леандро Годой вкара две дузпи и "червените" спечелиха.

Монтана няма победа в шест поредни кръга и се намира на 13-о място в класирането. Следващият съперник Славия е с две повече на девета позиция.

"Започнахме прекалено плахо и заиграхме по-добре след първия гол на ЦСКА. През второто полувреме можехме да реагираме по-добре, но не ни достигна майсторство и класа в завършващата фаза. Футболистите обаче се опитаха, стараха се и не мога да се оплача", заяви Нанков след края на мача на националния стадион "Васил Левски".

"Излязохме да се надиграваме с ЦСКА, но ни трябва още малко самочувствие срещу такива съперници. Предстоят ни доста тежки мачове, започвайки със Славия. За нас всеки двубой е важен и се стараем да печелим три точки. Ще опитаме и дано се случи", каза още бившият футболист на ЦСКА.