Шумен 61 победи румънци в хандбална контрола

Вицешампионът на България по хандбал за мъже Шумен 61 победи румънския Динамик Р (Букурещ) с 43:34 (21:18) в контролна среща в "Арена Шумен“.



Домакините успяха да вземат аванс в края на равностойното първо полувреме, а след почивката развиха преднината си, която в един момент стана дори двуцифрена.

От състава на шуменци отсъстваха Димитър Грозев и Кирил Савов, които бяха ангажирани през тази седмица с лагер на националния отбор на България и участваха в две контроли срещу сръбски елитни клубове.

Шумен 61 е втори във временното класиране на "А" РХГ с 8 точки след първите пет изиграни кръга. След паузата заради подготовката на националната селекция първенството продължава през следващия уикенд, като на 8 ноември от 16:00 часа възпитаниците на Никола Карастоянов приемат Пирин 64 (Гоце Делчев) в "Арена Шумен".