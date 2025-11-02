Арън Нисмит изведе Индиана Пейсърс до победа срещу Голдън Стейт Уориърс с 31 точки и личен рекорд за сезона

Арън Нисмит записа личен рекорд за сезона с 31 точки, а Куентън Джаксън и Паскал Сиакам вкараха ключови тройки за победа на Индиана Пейсърс със 114:109 срещу Голдън Стейт Уориърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Голдън Стейт бе във втори пореден мач без Тайрийз Халибъртън, Бенедикт Матърин, Оби Топин и Ти Джей Макконъл, но гостите от Сан Франциско водеха убедително през по-голямата част от мача. Стеф Къри отбеляза тройка за 104:93 само 6:05 минути преди края, но Пейсърс контролираха играта в оставащото време.

Индиана се върна в мача със серия от 9:0, а тройка на Джаксън след офанзивна борба на Джаръс Уолкър даде преднина на домакините при 109:107 с 69 секунди по часовник. Джонатан Куминга пропусна да изравни със стрелба от далечно разстояние и гардът на Инди приключи мача с 25-ата си точка 5.2 секунди преди сирената.

Така Пейсърс записаха първа си победа през новия сезон в НБА, а Уориърс допуснаха трето поражение в седем мача.

Зак ЛаВин отбеляза 31 точки и други трима негови съотборници завършиха с над 24 при победа на Сакраменто Кингс със 135:133 срещу Милуоки Бъкс. ДеМар ДеРозън, Домантас Сабонис и Денис Шрьодер вкараха съответно 29, 24 и 24 точки, а Сакраменто спечели за втори път в шест мача.

Янис Адетокумбо отбеляза 11 поредни точки в последната четвъртина и завърши с 26 и 11 борби за Бъкс, които са трети в Източната конференция с мач и половина зад Чикаго Булс.

Кевин Дюрант бе най-резултатен с 26 точки, а Алперен Шенгюн направи дабъл-дабъл с 16 пункта, десет борби и девет асистенции при победа на Хюстън Рокетс със 128:101 срещу Бостън Селтикс. Амен Томпсън записа 17 точки, девет борби и осем асистенции за тексасци, които завършиха с 54.5% в стрелбата под коша и 65.5% от зоната за три точки.

Бейлър Шейерман вкара 17 точки за Селтикс, които завършиха с едва 38.8% под коша и 31.8% от далечно разстояние.

Джейлън Дърен направи личен рекорд в кариерата си с 33 точки и спечели десет борби за победа на Детройт Пистънс със 122:110 срещу Далас Маверикс в 15-ия мач в историята на НБА в Мексико Сити. Кейд Кънингам пък вкара 21 точки и изравни личното си върхово постижение с 18 асистенции.

Първенство на Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон: Милуоки - Сакраменто - 133:135 Шарлът - Минесота - 105:122 Вашингтон - Орландо - 94:125 Индиана - Голдън Стейт - 114:109 Бостън - Хюстън - 101:128 Детройт - Далас - 122:110