Високопоставени делегации от шестдесет държави ще присъстват на откриването на Големия египетски музей

Крале, правителствени лидери, президенти и високопоставени делегации от около шестдесет държави ще присъстват на бляскавото официално откриване на Големия египетски музей (ГЕМ) на 1 ноември, сред които Испания, Белгия, Франция, Германия, Италия, Турция, Норвегия, Япония, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи онлайн порталът “Ентърпрайс нюз”.

Очаква се новият музей да привлече между четири и пет милиона посетители, каза за специализираното бизнес издание бившият генерален секретар на Върховния съвет по антиките Мостафа Уазири. Той отбеляза, че освен съкровищата на Тутанкамон, ГЕМ за първи път ще покаже 31 цветни саркофага, открити в некропола Ал Асасиф до Луксор, както и нови артефакти, намерени в некропола Сакара край Кайро.

На церемонията по откриването ще бъде изпълнена специална музикална композиция, озаглавена „Послание за мир“, създадена от композитора Хишам Назих и дирижирана от маестро Найер Наги. Във фееричния спектакъл участват както египетски артисти, така и музиканти от 79 националности.

Египетското Министерство на финансите отбелязва събитието с отсичането на шест възпоменателни златни и сребърни монети, посочи Шериф Хазем Мансур, който е съветник по инженерните въпроси на финансовия министър. Всяка от тях отразява уникални артефакти и символи от колекцията на Големия египетски музей.

Идеята за ГЕМ се ражда преди около 33 години, когато италиански художник пита бившия министър на културата на Египет Фарук Хосни, който е на посещение във Франция, какво ще правят египетските власти с огромния склад с артефакти, който имат. „Ще построим най-големия музей в света“, отговаря министърът, който всъщност вече обмисля такъв проект.

По това време емблематичният Египетски музей на площад “Тахрир” се е превърнал почти в склад, в който няма условия за показване на колосални статуи. Той е и твърде малък, за да побере огромния брой древноегипетски старини.

Хосни избра мястото на два километра от пирамидите в Гиза, за да предостави на посетителите уникално преживяване. През 1993 г. египетското Министерство на културата кани Италия да сътрудничи по проекта и е сформирана съвместна египетско-италианска комисия. Няколко години по-късно италианската страна завършва обширно проучване за осъществимост.

През 2002 г. е положен основният камък, а строителството започва през 2005 г. Под патронажа на ЮНЕСКО и Международния съюз на архитектите е проведен архитектурен конкурс за избор на архитектурен проект.

От 1557 предложения, подадени от екипи от 83 държави, журито избра концепцията на “Хенеган Пенг Аркитектс” (Heneghan Peng Architects) - ирландска фирма, ръководена от архитекта Хенеган Пенг. Неговата визия предвижда структурата на музея като конична форма, подравнена с лъчите на слънцето, простиращи се от върховете на трите пирамиди.

През 2006 г. е създаден най-големият център за реставрация на артефакти в Близкия изток, посветен на реставрацията, съхранението и подготовката на артефактите, предназначени за изложбените зали на музея.

През 2012 г. Египет стартира третата фаза - изграждането на основната сграда, в която се помещават галериите, образователните и културните центрове, както и модерна ИТ и комуникационна инфраструктура.

Най-големият източник на финансиране за ГЕМ идва от Японската агенция за международно сътрудничество (JICA), която предоставя два заема през 2008 г. и 2016 г. на стойност 800 милиона щатски долара. Приносът на JICA обхваща и споразумения за техническо сътрудничество, включително обучение на реставратори, които работят в модерния консервационен център на музея.