СУ „Отец Паисий“ във Враца празнува четиридесет години от създаването си

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
СУ "Отец Паисий" във Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
29.10.2025 17:35
Средно училище „Отец Паисий“ във Враца ще отбележи с концерт четиридесет години от създаването си, каза за БТА директорът Диана Банкова. Тя допълни, че в празника, който ще се проведе в градската концертна зала, ще участват настоящи и бивши възпитаници на училището.

Ще има изпълнения на естрадна и оперна музика, джаз, фолклор, обобщаваме всичко, което се е изучавало през годините, каза Банкова. Сценарият за спектакъла е дело на преподавателя по български език и литература Ива Найденова. Ще се включат всички колеги и вярвам, че ще бъде много емоционално и вълнуващо, добави още директорът. Във фоайето на градската концертна зала ще бъдат изложени рисунки от тематична изложба. Концертът е в четвъртък, 30 октомври, от 16:00 часа.  

В тържеството ще вземат участие и духовият оркестър и младежкият хор към Народно читалище „Развитие – 1869“ във Враца, с диригент Момчил Томов. Той, както и голяма част от изпълнителите, са наши възпитаници. Господин Томов е и преподавател в училището и партнираме много успешно с формациите към читалището, каза още Диана Банкова. 
 
В СУ „Отец Паисий“, където има профилирани паралелки по изкуства, тази учебна година се обучават 280 деца. Народно пеене, български народни танци и компютърна графика са специалностите в училището след осми клас. Тридесет и шест души е педагогическия персонал, още девет души работят като непедагогически персонал в учебното заведение. 

