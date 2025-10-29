Нови краеведски издания ще бъдат представени в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” в Ловеч. Това съобщи за БТА Светлана Петрова, завеждащ отдел „Краезнание” в културната институция.

Пред читатели в четвъртък, 30 октомври, ще бъдат презентирани библиографският указател „Ловеч в ритъма на времето - музикални свидетелства от страниците на регионалния печат 1889 – 1944 г.” и юбилейното издание на научнопопулярния сборник „По следите на историята”, подготвен от краеведите на регионалните библиотеки във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Специално участие на срещата ще има дамска формация Da Capo с диригент Доротея Динкова.

„Ловеч в ритъма на времето – музикални свидетелства от страниците на регионалния печат 1889 – 1944 г.” е първи сериозен опит за библиографско изследване на процеса на формиране и развитие на музикалната култура в нашия град и ролята на музиката като важна социалнозначима потребност. В указателя са включени общо 1419 библиографски описания. Основният принцип на подреждане на статиите е хронологичният", обясни Светлана Петрова. Тя отбеляза, че са прегледани de visu (от латински - със собствените си очи – б.а.) теченията на ловешките вестници „Народен глас” (1931-1939), „Народно знаме” (1923-1924), „Осъмска искра” (1930-1932), „Правдолюб” (1888-1889), „Стремление” (1901-1944).

„По следите на историята от Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен” включва сто статии за личности, събития и любопитни факти, илюстрирани със снимки и придружени с използвани източници. Сборникът вече е имал своята премиера в началото на октомври в Дряново на юбилейна работна среща на краеведско обединение „Мизия”, посветена на 60-годишнината от неговото създаване.