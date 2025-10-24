Диамантена брошка на Наполеон ще бъде предложена на търг на "Сотбис"

Уникална диамантена брошка, принадлежала на императора на Франция Наполеон I (1769-1821), ще бъде предложена на търг на "Сотбис" през ноември, пише "Форбс".

Смята се, че рядкото украшение с оценка между 150 000 и 250 000 долара е намерено след битката при Ватерло и вероятно е оставено от самия Наполеон при отстъплението му след поражението през 1815 г.

Впоследствие бижуто попада при краля на Прусия Фридрих Вилхелм III и в продължение на векове се съхранява в династията Хоенцолерн.

Брошката вероятно е изработена през 1810 г. в Париж. През последните няколко години тя се намира в частна колекция.



В центъра на кръглата брошка им овален диамант с тегло над 13 карата, заобиколен от почти сто диаманта с различна форма и размер. Тя вероятно е била предназначена да украси прочутата двурога шапка на Наполеон.

Търгът на "Сотбис" - единственият в годината, на който се предлагат кралски и благороднически бижута, ще се проведе на 12 ноември в Женева.



Битката при Ватерло през 1815 г. е последното голямо сражение на Наполеон Бонапарт, който се опитва да си върне властта във Франция след завръщането си от изгнание на остров Елба. Съюзническата армия успява да разгроми войските на френския военачалник. След битката Наполеон е изпратен в изгнание на остров Света Елена, където впоследствие умира.