Галерия "Арт Маркони" представя изложбата "С дъх на море" в Пазарджик

Пространството на галерия "Ровър" в Пазарджик отваря врати за сборна изложба "С дъх на море" на отличената с награда "Варна 2022" галерия "Арт Маркони", съобщи за БТА галеристката от крайморския град Ваня Маркова. Експозицията ще бъде открита тази вечер.

Пред пазарджишката публика ще бъдат показани творби на Ангел Атанасов (Ачо), Ангел Веселинов, Васил Петров, Димитър Манолов, Димитър Кавръков, Любен Пашкулски, Огнян Георгиев, Светлин Ненов, Сейфетин Шекеров (Сефо) и Стефан Хаджи-Николов от Република Северна Македония.

На фона на картините ще бъде представена и поетичната книга в две части "Дирижирах шурци/ На музите не им съ давам" на Ваня Маркова.

Авторите, които представям, са имена от постоянния афиш на галерията. Независимо, че някои от тях вече не са между нас, техните имена и произведения винаги присъстват в сборните изложби и представителния каталог на галерията, като знак на признателност за подкрепата и приятелството им, каза Ваня Маркова.

Изложбата ще продължи до 23 ноември.