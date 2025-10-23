Художничката Мариана Тонева представя „Хоризонти“ в Пловдив

Изложбата „Хоризонти“ на художничката Мариана Тонева ще се открие тази вечер в артпространството „14 квадрата“, съобщават организаторите.

По думите им в серия от нови платна Тонева събира морето и небето в едно цяло, пресъздавайки състояния на вътрешно движение, тишина и съзерцание. Изложбата е визуален размисъл за хоризонтите – не само като пейзажни линии, но и като духовни, психологически и екзистенциални граници.

„Не пресъздавам реалността, а създавам несъществуващото – готово да се сътвори“, казва авторката, която работи в полето на живописта като форма на лично пътешествие. Нейният стил е емоционален и наивистичен, наситен с приказни мотиви и ярка символика, в която слънцето често заема централно място – като метафора на вътрешната светлина.

Изложбата е част от културната програма на „14 квадрата“ – инициатива в Пловдив, която съчетава граждански активизъм, философия, социално ангажирано изкуство и културни срещи. Пространството е замислено като „жива лаборатория“, в която се разгръщат разговори между изкуството и обществото, между личното и общото с цел търсене на смисъл, казват от екипа на „14 квадрата“.