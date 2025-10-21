Дарителска кампания за набавяне на средства за реставрация на стари книги обяви Историческият музей в Горна Оряховица

Дарителска кампания за набавяне на средства за реставрация на стари книги в библиотеката на Историческия музей в Горна Оряховица, обяви екипът на институцията. Акцент ще бъде поставен върху издания, имащи важна роля за Горна Оряховица и България.

В поредица от материали на своите официални страници в интернет музеят ще представи няколко издания, които преди 150-200 години са помогнали за изграждане на българското национално самосъзнание и българския език. Днес те имат нужда от нашата помощ, защото времето е било немилостиво към тях, посочват от екипа, допълвайки, че хартията е надежден информационен носител. Притежаваме книги на 280 години, които изглеждат удивително добре, докато само в последните 20 години "в отвъдното" преминаха, заедно със съдържанието си, касети, флопидискове, дискети, СD-та и други модерни носители на информация. Ако книгата се съхранява правилно, тя ще пренася знание за поколения напред, убедени са от музея.

Идеята за тази кампания се зародила наскоро, когато екипът си прибрал от лабораторията на Регионалния исторически музей във Велико Търново една възстановена Библия на 155 години. Дотогава тя изглеждала почти безвъзвратно загубена, а сега вече е в отлично състояние и нейната история ще е първата от поредицата разкази за старите издания на горнооряховския музей. Възкресяването на тази знакова книга, позната като Славейкова Библия, поражда желанието на екипа да спаси още две много важни за народа ни книги. Това са един от малкото останали в България екземпляри от първото издание на „Неделника“ на Софроний Врачански, от чиято поява догодина се навършват 220 години, и екземпляр от първото издание на „Рибния буквар“ на Петър Берон, който миналата година стана на два века. За тях също ще бъде разказано в следващите части на поредицата.

Общото между трите издания е, че това са книги-будители, допринесли за спасяването на българското в години на тежки изпитания и желанието ни е да ги запазим и за хората след нас, но имаме нужда от помощ, апелират от Историческия музей в Горна Оряховица. Работата на реставратора е блестяща, но не и евтина. Благодарение на жеста на директора на Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Иван Църов платихме само консумативите, необходими за реставрацията на Библията. Това са близо 800 лева - много малко за целия труд, положен от реставратора, но твърде много за музейния бюджет, коментират от горнооряховския музей и се надяват на подкрепа.

От екипа канят всички жители и гости на Горна Оряховица в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, да видят възродената Славейкова Библия, както и още интересни и ценни издания на повече от век, подредени в изложба в музея. Тогава всички посетители ще имат възможността да оставят в дарителницата своя принос за осъществяването на идеята.

БТА припомня, че в Историческия музей в Горна Оряховица в средата на ноември предстои да бъде подредена и друга изложба. В нея ще бъдат показани повечето находки от археологическите сезони на крепостта „Ряховец“ от последните 10 години.