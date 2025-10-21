Акордеонистът Нешко Нешев и доц. Дора Янчева получиха отличия от Община Кърджали по повод Деня на града

Почетни отличия от Община Кърджали по случай Деня на града (21 октомври) получиха акордеонистът Нешко Нешев и доц. д-р Дора Янчева.

Музикантът бе удостоен със званието ,,Почетен гражданин на община Кърджали”, с което стана 44-тият му носител. Доц. Янчева получи „Почетен знак – герб на община Кърджали“ - златен.

„За мен Кърджали е столицата на света. Където и да съм бил по земното кълбо, винаги съм се връщал тук, защото тук са моите корени“, каза пред присъстващите Нешко Нешев.

От трибуната благодарност за оказаната чест отправи и доц. Янчева, която перефразира крилатата фраза на Иван Тургенев, съотнесена към родопския град, а именно – „Кърджали може без всеки от нас, но никой без Кърджали не може“, каза доц. Дора Янчева. Тя пожела на жителите на града основания за удовлетвореност от случващото се около тях, а на управниците му - усет в избора на верния за града път към по-висок стандарт на живот и по-високи морални критерии, устойчивост и воля за облик.

Нешко Нешев е роден през 1954 г. в град Кърджали. Той е сред най-добрите представители на съвременната народна инструментална музика, допринесъл с творчеството си за популяризирането на българската култура по света и превърнал се в посланик на културата и етническата хармония в родния град. Заедно с Иво Папазов-Ибряма през 1975 г. създават оркестър „Тракия“, с който обикалят Европа, Азия, Америка и Австралия. Създават общо 8 албума. Първият е записан в Лондон. Нешко Нешев има и два солови албума, единият записан в България, а другият в Република Турция. През последните години се отдава изцяло на работата си в Дома на културата в Кърджали.

В актива му на музикант са множество международни участия и отличия, сред които и специален медал от папа Йоан Павел II. Обявен е за посланик на добра воля на ООН след написването на композиция за бежанците по света. По поръчка на ООН и фондация „Помогни на нуждаещите се“ създава химн на бежанците по света, който звучи по цял свят, във всички посолства в Европа и САЩ.

Доц. д-р Дора Янчева е дългогодишен председател на клона на Съюза на учените в Кърджали, като тази година се оттегли. Тя е един от създателите на кърджалийския клон на Съюза на учените в България през 1984 г.

Отличията бяха връчени от кмета Ерол Мюмюн по време на тържественото заседание на Общински съвет, посветено на празника на днешния Ден на града. Сред гостите на заседанието бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, народни представители от 9 МИР и от други региони на страната, областният управител Никола Чанев, кметове на общини, представители на политически партии.

На заседанието кметът направи и подробен отчет за двегодишния период от встъпването му в длъжност. Част от гостите отправиха поздравления за празника на града.