Христо Харалампиев представя скулптура и рисунки в изложба като спирка по пътя

Скулптура и рисунки на Христо Харалампиев ще бъдат подредени в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на столичната ул. „Шипка“ 6. Експозицията, озаглавена „Скулптура и рисунки“, ще бъде открита на 30 октомври и ще продължи до 22 ноември, съобщават домакините.

Според екипа съчетаването на скулптура и рисунки в една експозиция е обичайно творческо решение за Христо Харалампиев - рисунката е първият жест, спонтанността в самото начало на процеса по създаването на триизмерно произведение. По думите на проф. Чавдар Попов „това са сякаш двете страни на един и същ медал, които не само се допълват, но и се обуславят взаимно по един великолепен начин“.

„Рисунки и скулптури образуват хомогенна в стилово отношение структура, а резултатът е изложба с подчертано монолитен характер, която не се подчинява, а предефинира пространствената среда“, пише доц. Милена Блажиева за една от предходните изложби на Христо Харалампиев.

„Една изложба като спирка по пътя…“, казва самият автор. „Пътят, който ни поставя безброй препятствия, но ни държи будни и сетивни… А когато е най-тежко и тъмно, неизменно идва вярата, че след нощта идва ден.“

Христо Харалампиев е роден през 1953 г. в София. Завършва специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия. Работи в областта на монументалната и кавалетната пластика, рисунката и синтеза между изкуството и архитектурата. От 2000 г. е професор в катедра „Рисуване и моделиране“ на Архитектурния факултет на УАСГ, а между 1999 и 2005 г. е председател на Съюза на българските художници. Негови произведения се намират в колекциите на Националната галерия, СГХГ, редица художествени галерии в страната, както и в частни и институционални колекции във Франция, Германия, Канада, Турция, Полша, Австрия и Южна Корея.

/ВСР