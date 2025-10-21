Омбудсманът Велислава Делчева проведе час по гражданско образование в ПГ „Васил Левски“ в Мездра

Час по гражданско образование проведе тази сутрин в Професионалната гимназия „Васил Левски“ в Мездра омбудсманът Велислава Делчева и представители на нейния екип. Срещата е по покана на директора Мирослав Павлов и в нея участваха началникът на Регионалното управление по образованието- Враца Лорета Колева и заместник- кметът на Община Мездра Нели Минева.

Още в началото Делчева обясни, че това е първата ѝ среща с ученици, откакто е на този пост и разказа на присъстващите за работата си и различните права, които защитава. „Моята работа е и да съм медиатор между вас и хората във властта - използвайте ме, ако смятате, че някои там горе прави нещо, което не ви харесва“, призова тя.

Първите дискутирани теми бяха агресията сред учениците и възможностите да се бъде спряна, както и предложението за забрана на телефоните в училище и използването на социални мрежи от младежи под 15-годишна възраст. „За мен забраните не вършат работа. Правилата са по-важни, особено, когато си ги създадем сами и ги спазваме“, посочи омбудсманът.

Заедно с учениците тя разгледа няколко казуса, свързани с трудовите договори и ощетяването на работника, ако полага труд без такъв. Велислава Делчева информира учениците, че благодарение на нейния предшественик на поста Диана Ковачева имат право вече да поискат повишение на оценките от матурите. Това може да стане на септемврийската сесия или на майската следващата година, след като подадат заявление до директора и заплащане на такса, определена от Министерството на образованието. Това могат да направят, само ако оценката е различна от „слаб“. В отговор на въпрос от ученик Делчева обясни, че човешките права имат граници и те свършват там, където започваш да нарушаваш правата на другите.

В ранния следобед днес омбудсманът, нейният екип и представители на НОИ ще имат приемна за граждани на Мездра.