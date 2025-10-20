В Ахелой се проведе традиционният тренировъчен лагер на участниците в предстоящата Българска антарктическа експедиция

Участниците в предстоящата 34-рата Българска антарктическа експедиция участваха в традиционен тренировъчен лагер в град Ахелой, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

По време на него логистичният екип премина курс по долекарска помощ. Командирът на базата “Св. Климент Охридски” Камен Недков представи задачите, които предстоят да се изпълнят през новия сезон, а капитан II ранг Радко Муевски, командир на Научно-изследователския кораб 421 “Св. св. Кирил и Методий” запозна участниците с графичния план на плаването.

В предстоящата експедиция основно внимание ще бъде обърнато на изпълнението на 20 научни проекта, от които шест са ръководени от екипи на чуждестранните партньори на България. Научната програма се финансира изцяло от Национална научна програма за полярни изследвания “От полюс до полюс” към Министерство на образованието и науката.

Освен българския екип в експедицията ще участват две морски биоложки от Гърция, двама морски биолози от Черна гора, геоморфолог от Румъния и четирима учени от Обединените арабски емирства.



От БАИ допълват, че още с отварянето на базата от чилийския военен кораб “Агилес” към експедицията ще се присъединят двама учени от Португалия и две морски биоложки от САЩ. Във втората фаза на експедицията ще работят и изследователи от Еквадор и Колумбия.



БТА припомня, че по традиция президентът на Република България Румен Радев ще връчи българския флаг на участниците в 34-рата Българска антарктическа експедиция на 4 ноември, а научно-изследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще отплава за своята четвърта мисия до остров Ливингстън на 7 ноември от Морската гара във Варна.