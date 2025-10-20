Община Хасково осигурява безплатен достъп за всички училища до образователна платформа с теми, извън обхвата на учебните планове

Община Хасково осигурява безплатен достъп за всички училища на територията си до образователна платформа на Фондация „Телерик Академия“ Буки.bg през настоящата учебна година. Това съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Платформата съдържа 30 програми с над 900 часа интерактивно съдържание по важни теми, които са извън обхвата на стандартните учебни планове, като финансова грамотност и зелени технологии.

Хасково е сред първите общини в България, заедно с Бургас, Стара Загора, Кюстендил, Благоевград и Ямбол, които се включват в инициативата.

Благодарение на осигурения достъп, учителите и учениците в общината ще могат да използват съвременни образователни ресурси, които развиват ключови умения за бъдещето и правят учебния процес по-ангажиращ и практичен, добавиха от местната администрация.

Според справката на сайта на общинска администрация, на територията на oбщина Хасково има 26 основни и средни училища, професионални гимназии, както и спортно училище.

По данни на Фондация „Телерик Академия“ през настоящата учебна година повече от 400 училища от над 150 населени места вече са заявили желание да използват платформата Буки.bg, което е близо 20 процента от всички училища в страната.