Издателство "Просвета" създаде информационно табло "Еврото в нашия джоб", което е за всички български училища

От 1 януари България ще има нова валута - еврото. За децата и учениците тази промяна ще бъде особено вълнуваща - ще се срещнат с нови пари, символи и понятия, които тепърва ще опознават. За да помогне на учениците да разберат по-добре какво представлява европейската валута, издателство "Просвета" се включва с поредица от инициативи в Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, съобщиха от издателството.

В партньорство с "Пощенска банка" издателската група създаде информационно табло "Еврото в нашия джоб", предназначено за българските училища.

Инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката. Таблата вече се разпространяват безплатно във всичките над 2200 училища в страната.

Таблото представя еврото по достъпен и интересен начин - чрез изображения на евробанкноти и евромонети, придружени от кратки текстове и любопитни факти. То ще бъде в подкрепа на работата на учителите за часа на класа, както и по всички предмети, където присъства темата за парите.

Подобно на монетите, таблото има две страни - на обратната страна е изложена илюстрованата история на българския лев, която е от неговото създаване след Освобождението до днес.

В помощ на българските учители и ученици "Просвета" подготви и образователен видеоклип "Еврото в нашия джоб" с най-важното, което всеки подрастващ трябва да знае: какво е евро, как изглеждат евробанкнотите и евромонетите, какви национални символи има върху тях, в колко държави от ЕС еврото е национална валута, защо е създадена т.нар. обща валута и как използването й улеснява нашето всекидневие. Видеофилмът също е със свободен достъп и ще бъде предоставен на българските училища.

Паралелно с това "Просвета", отново в партньорство с "Пощенска банка", разработва онлайн викторина с въпроси за еврото, която ще се състои през ноември във Фейсбук страницата на издателството.



"Нашата мисия е да правим образованието актуално и свързано с реалния живот. С тези инициативи помагаме на учениците да изградят финансова култура, която е важна част от съвременното образование", поясняват от Издателската група "Просвета".