Изложба за Египет в музея „Метрополитън“ съживява древните божества

Могъщите богове на Древен Египет се събират в Манхатън, в нюйоркския музей "Метрополитън", съобщава АП.

Измина повече от десетилетие, откакто в "Метрополитън" бе представена последната голяма изложба, посветена на Египет, така че „Божествен Египет“ – пищно изследване на това как древните египтяни са изобразявали своите богове – е важно събитие, за което свидетелства и интересът на многобройните посетители на откриването на експозицията на 12 октомври.

„Това е първата древна култура, която се изучава в училище“, отбелязва Даяна Крейг Пач, куратор на египетското изкуство в "Метрополитън". „Пирамиди, мумии, голямата гробница на Тутанкамон присъстват в нашата популярна култура, книги, филми, а сега и във видеоигрите“, добавя тя. Пач се надява посетителите да научат и нещо по-задълбочено за „Божествен Египет“, тъй като експозицията изследва как египтяните са изобразявали боговете не само в храмовете, които са достъпни единствено за царете и жреците, но и как те са били възприемани от обикновените хора в тяхното ежедневие.

Древноегипетската цивилизация е просъществувала около 3000 години, припомня АП. Изложбата, която продължава до януари, обхваща всички нейни периоди и представя над 200 предмета – от огромни варовикови статуи до малки златни фигурки. Тя включва 140 произведения от колекцията на "Метрополитън", както и артефакти, предоставени от музеи по целия свят.

„Пантеонът на Древен Египет изобилства от богове – всъщност те са 1500, ако ги преброите всичките“, пояснява Пач. Египтяните непрекъснато са въвеждали нови богове или давали на установените богове нови роли. Експозицията обаче се фокусира върху 25 основни божества.

Изложбата е поделена на няколко основни тематични секции - "Изразяване на божественото", "Управляващият космоса – богът на Слънцето Ра", "Създаването на света", "Справяне с живота" и "Преодоляване на смъртта – богове на отвъдния живот".

Една от целите на експозицията е да покаже на посетителите, че всички тези божествени изображения говорят за това „как древните египтяни са се отнасяли към света около тях. Боговете са били начинът, по който древните хора са решавали проблемите на живота, смъртта и смисъла – въпроси, с които се сблъскваме и днес“, посочват още организаторите, цитирани от АП.