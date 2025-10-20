Подробно търсене

Изложба за Египет в музея „Метрополитън“ съживява древните божества

Михаил Евлогиев
Изложба за Египет в музея „Метрополитън“ съживява древните божества
Изложба за Египет в музея „Метрополитън“ съживява древните божества
Изложбата „Божествен Египет“ беше открита по-рано през октомври тази година в Ню Йорк. Снимка: AP/Richard Drew
Ню Йорк,  
20.10.2025 12:37
 (БТА)
Етикети

Могъщите богове на Древен Египет се събират в Манхатън, в нюйоркския музей "Метрополитън", съобщава АП.

Измина повече от десетилетие, откакто в "Метрополитън" бе представена последната голяма изложба, посветена на Египет, така че „Божествен Египет“ – пищно изследване на това как древните египтяни са изобразявали своите богове – е важно събитие, за което свидетелства и интересът на многобройните посетители на откриването на експозицията на 12 октомври. 

„Това е първата древна култура, която се изучава в училище“, отбелязва Даяна Крейг Пач, куратор на египетското изкуство в "Метрополитън". „Пирамиди, мумии, голямата гробница на Тутанкамон присъстват в нашата популярна култура, книги, филми, а сега и във видеоигрите“, добавя тя. Пач се надява посетителите да научат и нещо по-задълбочено за „Божествен Египет“, тъй като експозицията изследва как египтяните са изобразявали боговете не само в храмовете, които са достъпни единствено за царете и жреците, но и как те са били възприемани от обикновените хора в тяхното ежедневие.

Древноегипетската цивилизация е просъществувала около 3000 години, припомня АП. Изложбата, която продължава до януари, обхваща всички нейни периоди и представя над 200 предмета – от огромни варовикови статуи до малки златни фигурки. Тя включва 140 произведения от колекцията на "Метрополитън", както и артефакти, предоставени от музеи по целия свят.

„Пантеонът на Древен Египет изобилства от богове – всъщност те са 1500, ако ги преброите всичките“, пояснява Пач. Египтяните непрекъснато са въвеждали нови богове или давали на установените богове нови роли. Експозицията обаче се фокусира върху 25 основни божества.  

Изложбата е поделена на няколко основни тематични секции - "Изразяване на божественото", "Управляващият космоса – богът на Слънцето Ра", "Създаването на света", "Справяне с живота" и "Преодоляване на смъртта – богове на отвъдния живот".

Една от целите на експозицията е да покаже на посетителите, че всички тези божествени изображения говорят за това „как древните египтяни са се отнасяли към света около тях. Боговете са били начинът, по който древните хора са решавали проблемите на живота, смъртта и смисъла – въпроси, с които се сблъскваме и днес“, посочват още организаторите, цитирани от АП.

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

15.10.2025 09:29

Големият египетски музей затвори временно, за да се подготви за официалното откриване на 1 ноември

Големият египетски музей (ГЕМ), разположен в района на Гиза, Кайро, е временно затворен за обществеността от 15 октомври до 3 ноември като подготовка за официалното откриване, планирано за началото на ноември, съобщава официалният сайт на културната институция.
04.10.2025 16:19

Египет отвори за посещения гробницата на фараона Аменхотеп Трети след реставрация, продължила над две десетилетия

Египет отвори за посетители гробницата на фараон след повече от две десетилетия реставрация в южния град Луксор, като се подготвя за официалното откриване на Големия египетски музей в Кайро, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Огромната гробница на
14.09.2025 15:48

Залата на Тутанкамон в Египетския музей ще бъде закрита на 20 октомври заради пренасянето на артефактите в Големия египетски музей

Залата на Тутанкамон в Египетския музей на площад “Тахрир” в Кайро ще затвори врати на 20 октомври, заради пренасянето на последните антики от съкровището на момчето-фараон в Големия египетски музей (ГЕМ), който ще бъде тържествено открит на 1

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:47 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация