Подробно търсене

Ванеса Редгрейв ще получи награда за цялостно творчество на кинофестивала в Торино

Елена Христова
Ванеса Редгрейв ще получи награда за цялостно творчество на кинофестивала в Торино
Ванеса Редгрейв ще получи награда за цялостно творчество на кинофестивала в Торино
Британската актриса Ванеса Редгрейв на ревю на "Бърбъри" през 2023 г. Снимка: АП/Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP
Лос Анджелис,  
17.10.2025 18:00
 (БТА)
Етикети

Ванеса Редгрейв ще бъде удостоена с награда за цялостно творчество на кинофестивала в Торино, Италия, пише "Варайъти".

В рамките на проявата ще бъде представен и най-новият филм с участието на британската актриса. 

Режисьор и сценарист на "Имението" е синът на Ванеса Редгрейв, Карло Неро. Освен майка му, актьорският състав включва и баща му Франко Неро. Филмът разказва историята на затънало в дългове аристократично семейство, което се опитва отчаяно да спаси родовото си имение.

Ванеса Редгрейв произхождаща от прочуто актьорско семейство. Първата й главна роля е във филма "Морган: Подходящ случай за лечение" (1966). Тя й носи и първата от общо шест номинации за "Оскар". 

Редгрейв е носителка на една награда на Американската киноакадемия - за най-добра актриса в поддържаща роля в драмата за Холокоста "Джулия" (1977).

"Когато си номинирана шест пъти за "Оскар",  вече не си просто една от най-великите актриси в света, а се превръщаш в легенда", каза в изявление художественият директор Джулио Базе. Той посочи още, че Ванеса Редгрейв е "не само икона на театъра и киното, но и отдадена активистка". 

Четиридесет и третото издание на кинофестивала в Торино ще се проведе от 21 до 29 ноември.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

14.04.2024 12:15

Българският актьор Любен Кънев дебютира на West End в Лондон

Българският актьор Любен Кънев дебютира на West End в Лондон. На 18 април в театър Soho, той влиза в ролята на Марк, в познатата и у нас пиеса „Арт“ на Ясмина Реза, която е част от постановката Industry Showcase, разказва пред БТА актьорът.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:40 на 17.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация