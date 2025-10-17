В Пловдив обявяват кастинг за млади изпълнители на френски шансони от цялата страна

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Започва подготовката за 23-ото издание на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ”- Пловдив през 2026 година. Селекция за подбор на участници от цялата страна ще се проведе в периода 20 октомври – 30 ноември. Снимка: Организаторите
Пловдив,  
17.10.2025 17:52
 (БТА)

Започва селекцията за подбор на участници за 23-ото издание на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ”- Пловдив през 2026 година, съобщиха от „Алианс Франсез“ в града.

По думите им поканата е отправена към изпълнители от цялата страна. Кастингът ще продължи от 20 октомври до 30 ноември под ръководството на многогодишния фестивален партньор „Арт Войс Център” с ръководител и музикален педагог Румяна Иванова.

Организаторите посочват, че това е най-големият музикален, песенен френски форум от този формат на Балканите, който има за цел да открива млади таланти, избрали френския език за изява. По думите им това е атрактивно и вълнуващо за любителите на френския дух и култура събитие, което се случва по цял свят, където има френски алианси и културни центрове в партньорство със съответната община, а неговото послание е „Правете музика”.

/ХК/

Списание ЛИК

