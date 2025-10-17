Второто издание на детско-юношеския фолклорен конкурс „Песента на златните класове“ подготвят в Дулово

Второто издание на детско-юношеския фолклорен конкурс „Песента на златните класове“ подготвя народното читалище „Бялата лястовица“ в Дулово. Събитието е насрочено за 1 ноември, съобщиха за БТА организаторите.

Конкурсът е предназначен за млади народни певци и инструменталисти и ще обхване изпълнения на традиционни български инструменти като гъдулка, гайда, кавал и тамбура.

Организаторите очакват конкурсът да събере на една сцена млади таланти от различни населени места, които ще покажат богатството на българския музикален и песенен фолклор. Участниците ще бъдат разделени на четири възрастови групи. Техните изпълнения ще бъдат оценявани от компетентно жури с председател проф. д-р Галя Петрова-Киркова.

Народно читалище „Бялата лястовица“ е създадено през 2018 година. От тогава играе значима роля в развитието на образованието, изкуството и културата в община Дулово. Към читалището функционират школи по народно пеене, народни танци и инструменти, китара, пиано. Екипът на културната институция организира ежегодно тържества, концерти, фестивали и конкурси, които са важна част от културния живот в региона.