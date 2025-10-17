Празник на плодородието и на българския фолклор подготвят в Попово. Фолклорни изпълнения, изложение на тестени изделия, конкурс за най-красив щанд, демонстрации по приготвяне на зимнина и туршии ще има на 30 октомври, четвъртък, съобщи за БТА секретарят на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1882“ Любомира Дончева.

Събитието организират от читалището в Попово. Инициативата цели да съхрани българските фолклорни традиции и обичаи, които са неразделна част от културната идентичност на нашия народ, обясни Дончева. По думите й той символизира благодарността на хората към земята и отбелязва края на лятото и началото на есента – времето, когато се прибира реколтата.

Празникът ще започне с детска работилница „Традиция и кулинария“, насочена към най-малките жители на Попово. По това време гостите ще могат да разгледат различни кътове на плодородието и щандове, представящи традиционни зимнина, туршии и тестени изделия. Посетителите ще имат възможност да научат повече за тяхното приготвяне и мястото им в бита на българина.

Официалното откриване на празника ще бъде в читалището. В музикалната програма ще участват читалищни и самодейни състави от община Попово.

„С това събитие читалището, младият поповски фолклорист Петър Кирилов и нашите съмишленици си поставяме за цел да продължим мисията по съхраняване на духовността, традициите и културната памет на българския народ. Вярваме, че чрез подобни инициативи можем да възпитаме у младите поколения любов към родното, уважение към труда и почит към земята“, отбеляза читалищният секретар.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на града да се присъединят към празника и да споделят радостта от българския дух, вкус и традиция.