В Кюстендил започна Международният пленер "Свети Лука"

От днес до 18 октомври в Кюстендил се провежда 25-ото издание на Международния пленер "Свети Лука", съобщиха организаторите.

Пленерът се организира от Общината в Кюстендил, сдружение Международен пленер "Св. Лука" и художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" в града. В изданието през тази година участват художниците Борис Желев, Божидар Тонев, Калия Калъчева, Николета Иванова, Рангел Симеонов, Севда Потурлян, Стоян Илиев, Станислав Божанков, Стефан Хаджиниколов, Яна Гайсвайлер.

Традиционно пленерът завършва с изложба на 18 октомври, когато се отбелязва празникът на св. апостол и евангелист Лука - покровител на зографите и един от учениците на Исус Христос, известен с изписването на първата икона на Дева Мария с Младенеца и иконите на светите апостоли Петър и Павел.

Пленерът "Свети Лука" е създаден през 1993 година от Дружеството на художниците в Кюстендил и след кратко прекъсване е възстановен през 2018 година. През годините във форума са участвали повече от 260 утвърдени автори от България, Франция, Англия, Германия, Австрия, Полша, Чехия, Русия и други държави.

Сред целите на форума е привличането на доказани творци, които да оставят своята следа в историята на Кюстендил. Многогодишната история на пленера го е утвърдила като престижна културна изява в страната, която е естествено продължение на приноса на града и на кюстендилската изобразителна школа в развитието на изобразителното изкуство в България.