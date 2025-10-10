Експерти в застраховането и осигуряването се събраха на научно-практическа конференция в Стопанската академия в Свищов

Експерти в застрахователната и осигурителната практика събра XV издание на Националната научно-практическа конференция на тема „Актуални проблеми на застраховането и осигуряването – 2025“. Събитието се организира от катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска академия (СА) „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Форумът е предназначен за обмен на идеи, споделяне на опит и създаване на дългосрочни партньорства, като тази година в него се включиха 70 участници.

Конференцията бе открита в аудитория „Академик Иван Стефанов“ от зам.-ректора на СА „Димитър А. Ценов“ проф. д-р Атанас Атанасов. Той обясни, че събитието е важна част от научния календар на Академията и подчерта, че тази година той е посветен на 75-годишнината от създаването на първата в България катедра по застраховане. Модератор бе доц. д-р Румен Ерусалимов, декан на факултет "Финанси" в СА "Димитър А. Ценов", който представи съорганизаторите на конференцията - Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ), Гаранционният фонд, както и Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“, носеща името на първия ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“.

„Ние се стремим да подобряваме застрахователния пазар, за да бъде по-прозрачен, по-модерен и по-устойчив. Сигурен съм, че в режим на диалог и сътрудничество можем да превърнем предизвикателствата във възможности“, каза председателят на УС на АБЗ Николай Станчев.

„Взаимодействието между Академията и бизнеса е доказателство за развитието на експерти в областта на застраховането и осигуряването“, каза председателят на УС на БАДДПО Евелина Милтенова.

„Днешният форум поставя акцент върху предизвикателствата при застрахователния и осигурителния сектор в условията на променяща се среда. За нас е чест да сме ваш партньор и вярваме, че повишаването на застрахователната и осигурителната култура на хората е устойчив път“, заяви Димитрия Пандърска, член на УС на АЗББ.

Председателят на УС и изпълнителен директор на Гаранционния фонд Максим Колев призова академичната общност да създава кадри, които да подпомагат сектора, който изпитва дефицит на такива. В приветствието си Костадин Пеев, член на УС на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски“ изказа поздравления на организаторите за провеждането на утвърдената конференция, раждаща нови идеи.

„Българският застрахователен сектор се развива стабилно и съм сигурен, че той ще поеме вашите студенти, които да допринасят за развитието му, защото предстоящите предизвикателства са все по-големи“, каза Пламен Данаилов, зам.-председател на Комисията по финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор и допълни, че научни конференции като днешната са изключително полезни за изразяване на мнение и обмяна на опит.

В рамките на конференцията се състоя пленарна сесия, в която бяха представени доклади. Форумът продължи с два тематични панела, засягащи актуалните проблеми на застраховането и на осигуряването.