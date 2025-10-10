В Стара Загора ще представят филмите „Огнището“ и „Дълбокият корен“ – част от поредицата „България“

Два филма, част от поредицата „България“, ще бъдат представени тази неделя, 12 октомври, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Това става ясно от програмата с предстоящи събития на културната институция.

Зрителите ще могат да се насладят на „Огнището“, разкриващ процеса на съхраняване и динамично развитие на българския фолклор през 20-ти век и ролята на читалищата и културните домове, както и на „Дълбокият корен“, обобщаващ процесите и събитията, свързани с развитието на българската историография в края на XX и началото на XXI век.

Прожекциите са част от тазгодишното издание на фестивала „Здравей, здраве“, който ще се проведе този уикенд – 11 и 12 октомври в Стара Загора.

Фокусът на фестивала тази година е върху младите хора, тяхното приобщаване и приемствеността на българските традиции, като логото е вдъхновено от българска шевица. Сред акцентите в програмата са музей на открито и открит урок, посветен на 150-годишнината от Старозагорското въстание, организиран от Регионален клуб „Традиция“, както и изложбата на открито „Живо наследство“ – кукли и пана от царевична шума.

Темата ще продължи и в богатата на работилници Младежка зона, където ще се проведат ателиета по тъкачество, живопис и графика, работа с восък, макраме, халваджийница.