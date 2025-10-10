Над 1200 ученици и студенти се включиха в инициатива срещу трафика на хора

Над 1200 ученици, студенти, представители на местни общности и институции се включиха в превенционната инициатива "Ескейп стая на колела". Тя се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора, а Министерството на образованието и науката (МОН) е сред партньорските институции и организации, съобщи пресцентърът на ведомството.

В рамките на три седмици, мобилната ескейп стая посети 11 града в България и организира 13 събития, на които бяха представени истински истории на жертви на трафик. Участниците имаха възможност да усетят реалните рискове от експлоатацията и да разберат колко трудно е да се измъкнеш от нея.

В официалното събитие по закриването на инициативата в България се включи заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова. Тя поздрави организаторите и акцентира на важността да се говори с младите хора по тези теми, за да познават рисковете и да имат активна гражданска позиция. Акцент в разговорите бяха възможностите за продължаване на сътрудничеството, насочено към предпазване на младите хора от всички форми на експлоатация. Участниците коментираха важната роля на цялото общество и в частност на образованието за това младите хора да разговарят за опасностите, да споделят с родители и приятели, за да се опази техния живот и здраве.

Превенционната инициатива се осъществи заедно с Министерството на правосъдието, Националната полиция и посолството на Нидерландия, както и партньорите от българска страна - Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Столичната община и общините: Ботевград, Монтана, Луковит, Плевен, Благоевград, Сандански, Петрич, Кърджали, Бургас и Варна, местните комисии за борба с трафика на хора в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана и Плевен, както и партньорските организации - Международната организация по миграция (МОМ) в България, фондацията "Кампания А21" и фондацията "Open Space“.

Сред участниците в официалното закриване бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, Артър ден Хартог - посланик на Нидерландия в България, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, както и представители на Британския съвет за България и Румъния, Министерството на труда и социалната политика, Столичната община и други.