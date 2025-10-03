Нашето публично слово невинаги е ефикасно, каза проф. Донка Александрова при откриването на научната конференцията „Реторика и политика“

„Нашето публично слово невинаги е ефикасно, невинаги достига до тези, за които е предназначено“, каза председателят на Българската асоциация по реторика (БАР) проф. дфн Донка Александрова, която постави началото на международната научна конференция „Реторика и политика“.

Форумът се провежда днес в академична зала № 2 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по повод 30-ата годишнина на БАР и ще продължи през целия ден. Събитието е организирано съвместно със Софийския университет и Фондация „Човещина“.

„Реториката е сред най-древните науки, възникнала в античността и достигнала до съвремието“, отбеляза проф. Александрова и подчерта, че целта на форума е дискусия и критичен анализ на публичното слово. Тя акцентира върху неговото значение за различни социални групи: „Не става дума само за нас, които се занимаваме със слово, а за журналисти, писатели, учители, т.е. за цялата интелигенция, и не само“.

В програмата на конференцията са включени над 30 доклада, посветени на теми като промените в реториката в дигиталната епоха, либералния дискурс и политическите езици, речта на омразата, популизма, невербалната комуникация на политиците, киберсигурността като реторично бойно поле и ролята на реториката в образованието.

Първият доклад беше изнесен от чл.-кор. проф. Васил Проданов на тема „Промени на реториката в дигиталната епоха“. Очаква се в рамките на конференцията да бъдат изслушани експерти от различни институции в сферата на реториката и публичното слово.

Българската асоциация по реторика (БАР) е сдружение с идеална цел, което подпомага развитието на теорията, практиката и преподаването на реториката като интердисциплинарна научна област, обхващаща философия, езикознание, психология, социология, политология, поетика, религия и право. Президент на асоциацията е проф. дфн Донка Александрова, основател на катедра „Реторика“ в Софийския университет.

Организацията обединява преподаватели по реторика, журналисти, писатели и изследователи, работещи в областта на словесното общуване. В дейността си БАР черпи опит от международни дружества по реторика в Европа, САЩ, Китай и си сътрудничи с редица американски университети.