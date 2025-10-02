Концерт на детския радиохор на БНР и местни състави е кулминацията в програмата на Дряново за 225 години от рождението на Колю Фичето

Концерт на детския радиохор на Българското национално радио (БНР) и местни самодейни състави от Дряново е кулминацията в Националната програма по отбелязване на 225 години от рождението на Колю Фичето, съобщават организаторите.

Програмата ще започне с представяне на открита изложба на най-добрите творби, участвали в изданията на детския художествен конкурс "Преминал майстор през земята".

Музикалната програма е на сцената в големия салон на Народно читалище „Развитие – 1869“, където ще излязат певчески и танцови колективи при читалището, както и детският радиохор на Българското национално радио, с диригент Венеция Караманова.

Първоначално обявеният 3D мапинг спектакъл се отлага за 18 октомври, когато ще бъде концертът за празника на града. Промяната се налага заради твърде неблагоприятната прогноза, която предвещава силни валежи и ниски температури.

Тази вечер ще бъде представена театралната постановка „Майстори“ от Рачо Стоянов. Събитието ще се състои в големия салон на Дома на културата. Вчера в Дряново започна Националната научна конференция „Епохи, личности, памет“. 2025 г. минава под знака на 225-годишнината от рождението на Колю Фичето. Родственици на майстор Колю Фичето се събраха наскоро в Дряново. Родовата среща бе част от програмата на националните чествания „(Не)познатият Колю Фичето“, посветени на 225 г. от рождението на възрожденския майстор, организирани от музея в Дряново и Община Дряново под патронажа на Министерството на културата. Програмата бе обявена на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Габрово по-рано през годината. Агенцията е медиен партньор на Исторически музей – Дряново.